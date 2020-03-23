Сын Никаса Сафронова мечтает весить, как половозрелый лев

Пианист Лука Затравкин, известный широкой публике потому, что является сыном художника Никаса Сафронова, рассказал журналистам о своих планах на ближайшее будущее.

И они, эти планы, никак не связаны с творчеством.

Прославившийся тем, что застрял в туалете самолета из-за чрезмерной полноты, Затравкин признался "Собеседнику", что хочет "еще поправиться":

"Моя цель — до окончания поста увидеть на весах цифру 250. Сейчас я вешу 242".

Лев не только изнутри, но и снаружи

На недоуменное: "зачем?" — пианист рассказал, что верит в магию чисел:

"250 килограммов — вес половозрелого льва. И я, ощущающий себя львом, обязан дойти до таких размеров".

Философский взгляд на мир

По словам Затравкина, то, что он — личность публичная, его абсолютно не трогает. И "подгонять себя под какие-то там стандарты" он не будет.