Любовь Успенская обвинила Первый канал во лжи

Любовь Успенская прокомментировала недавний выпуск передачи "Пусть говорят", где в очередной раз обсуждали конфликт исполнительницы с дочерью. На съемки программы опять была приглашена Татьяна Плаксина.

"Из наблюдений: так много судей, экспертов и знатоков собралось вокруг сложившейся ситуации, но никто не стал "копать" и разбираться в чем-то по-честному. Совершенно мизерное количество зрителей обратили внимание на то, что в каждой из программ, в которых так рьяно обсуждали и осуждали мою семью, утверждения Татьяны не то что бы категорически противоречили друг другу, но ощутимо разнились. Мне ли не знать, как время от времени работают на телевидении... Свет, камера, мотор... А дальше всё по сценарию", - заявила Успенская.