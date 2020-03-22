Супруга Джигана вернулась в Россию с детьми, но без мужа

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова вернулась в Россию вместе с детьми. Она была замечена в аэропорту без мужа. Ранее пара утверждала, что они пробудут в США всё лето и несколько осенних месяцев, однако что-то пошло не так.

Ранее Самойлова уже рассказывала подписчикам, что последний месяц стал самым худшим временем в её жизни.