Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова вернулась в Россию вместе с детьми. Она была замечена в аэропорту без мужа. Ранее пара утверждала, что они пробудут в США всё лето и несколько осенних месяцев, однако что-то пошло не так.
Ранее Самойлова уже рассказывала подписчикам, что последний месяц стал самым худшим временем в её жизни.
"Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться все, что строилось 10 лет. Делать вид, что ничего не случилось я не собираюсь, но и рассказывать все в соцсетях не буду. Также как и ходить на всякие передачи. Ситуация усложняется тем, что мы все еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем", - писала девушка в своем Instagram.
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