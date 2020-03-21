Поклонники Джигана заметили, что рэпер стал похож на бомжа

Подписчики рэпера Джигана в Instagram раскритиковали его за публикации, которые он делает последние несколько недель. Фанатам исполнителя не нравится их контекст и внешний вид рэпера.

"Приходи в себя уже. На бомжару стал похож", "Не отпустило до сих пор", "Реально как бродяга местный, такие там между машин ходят деньги клянчить", "Бедная жена. Он так испортился. Видно, что у него кукуха слетела, ему лечится надо", - утверждают комментаторы.

Ранее Джиган попал в нарколечебницу из-за проблем с употреблением наркотических веществ. Его жена Оксана Самойлова рассказала, что планирует от него уйти.