Собчак стала идеальной женой из-за коронавируса

Телеведущую Ксению Собчак теперь не узнать.

Она внезапно стала идеальной женой. Так, Ксения прекратила целыми днями ходить по разным мероприятиям, все чаще сидит дома и даже сама готовит ужины Константину Богомолову.

"Константин Юрьевич, ну я в кои-то веки вас жду, а вас все нет и нет. Это на меня не похоже, ужин готов", — рассказала в Сторис Собчак, показав результаты своей готовки.

Как оказалось, на ужин режиссера ожидали гречка, жареная курица, а также квашенная капуста с солеными огурцами и нарезанными дольками томатов.