Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.

Артистка никогда не скрывала своей привязанности к банным и другим закаливающим организм процедурам.

"Немного холодно. В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно в морозную погоду. А вообще ледяная купель является прекрасной защитой не только от коронавирусов, но также от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива", — подписала Волочкова свой новый пост в Инстаграм.