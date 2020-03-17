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Волочкова назвала средство от коронавируса

Шоу-бизнес

Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.

Артистка никогда не скрывала своей привязанности к банным и другим закаливающим организм процедурам.

"Немного холодно. В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно в морозную погоду. А вообще ледяная купель является прекрасной защитой не только от коронавирусов, но также от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива", — подписала Волочкова свой новый пост в Инстаграм.

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