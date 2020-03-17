Актриса Елена Захарова назвала свои способы борьбы с депрессией

Актриса Елена Захарова подготавливает фигуру к летнему сезону. Недавно артистка возобновила занятия в тренажерном зале.

Вместе с личным тренером она трудится над тем, чтобы обрести идеальную форму. Но, как рассказала актриса, она занялась спортом не только ради идеального пресса и тонкой талии. Физическая активность ведет к повышению иммунитета, что в текущей обстановке будет только во благо, считают некоторые СМИ.