Актриса Елена Захарова подготавливает фигуру к летнему сезону. Недавно артистка возобновила занятия в тренажерном зале.
Вместе с личным тренером она трудится над тем, чтобы обрести идеальную форму. Но, как рассказала актриса, она занялась спортом не только ради идеального пресса и тонкой талии. Физическая активность ведет к повышению иммунитета, что в текущей обстановке будет только во благо, считают некоторые СМИ.
"Сейчас труднее всего сохранять душевное спокойствие и не впадать в уныние! Но нужно держаться и верить только в хорошее! Спорт является отличным лекарством от всего", — сказала Елена.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.