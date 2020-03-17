Рэпер Джиган покинул клинику, где проходил лечение после очередного срыва.
Как пишут СМИ, Джиган уехал из реабилитационной клиники в Майами. Но означает ли этот факт окончание лечения — доподлинно неизвестно. При этом некоторые его фанаты решили, что это так, хотя многие удивились такому быстрому выздоровлению многодетного отца.
Эти выводы подписчики сделали, посмотрев его stories в Instagram. На кадрах Джиган сидит на заднем кресле автомобиля и куда-то едет. Но давать какие-либо комментарии на этот счет исполнитель не стал.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.