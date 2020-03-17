Виторган дал комментарий по свадьбе с Нинидзе

Известный актер, 47-летний Максим Виторган, впервые раскрыл подробности отношений с 28-летней актрисой Нино Нинидзе. Пара рассказала, как они познакомились, а также развеяла слухи о предстоящей свадьбе.

Следует заметить, что Максим Виторган и Нино Нинидзе долгий период времени держали в тайне детали своих отношений, редко выкладывая в Instagram общие фотокадры или шуточные видео. И если и рассуждали на тему любви, то скорее с юмором. Но недавно Максим и Нино впервые кое-что рассказали о своем романе.

Так, они заявили, что пока не торопятся съезжаться, но с удовольствием отдыхают вместе в разных странах. Они также развеяли слухи о якобы предстоящей свадьбе. Эти сплетни распространились по СМИ, когда Нинидзе выложила фото с "помолвочным" кольцом.