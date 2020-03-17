Виктория Боня заявила, что глобальная пандемия коронавируса пойдет планете на пользу. По ее словам, половина человечества вымрет. Светская львица заявила, что также готова умереть ради сохранения планеты.

"Это на пользу нам всем. Потому что просто планету сожрали, планету загубили. Если честно, для меня страшнее гораздо, что погибнет планета. А то, что человечество вымрет, даже если наполовину, для меня это не так страшно. И я могу сказать, что я готова наряду со всеми умереть, лишь бы наша планета выжила", — заявила Боня.

"Можете меня костерить, материть и говорить, что хотите… Но я считаю, что коронавирус идёт на пользу нашей планете и всегда считала, что все в этой жизни от Всевышнего! И хорошее, и плохое. Человечество в целом стало хуже саранчи, которая поедает все на своём пути и не оставляет за собой живого места! За последние 50 лет мы убили планету так, как ни одно поколение за тысячи лет не истребляла ее. И такие встряски, в виде коронавируса, нам должны пойти на пользу!", — добавила светская львица