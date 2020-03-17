Сергей Светлаков рассказал, благодаря чему ему удалось сохранить брак с женой. По словам актера, в его семье есть один человек, с которым лучше не шутить - это его жена.
"В отношениях с женой лучше не шутить. Три шутки - три ребенка. Пока достаточно мне", - рассказал телеведущий.
Также актер рассказал, что он старается быть строгим отцом, чтобы привить своим детям мораль и дисциплину.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.