Сергей Светлаков рассказал, как ему удалось сохранить брак

Сергей Светлаков рассказал, благодаря чему ему удалось сохранить брак с женой. По словам актера, в его семье есть один человек, с которым лучше не шутить - это его жена.

"В отношениях с женой лучше не шутить. Три шутки - три ребенка. Пока достаточно мне", - рассказал телеведущий.

Также актер рассказал, что он старается быть строгим отцом, чтобы привить своим детям мораль и дисциплину.