Ургант решил снимать свое шоу без массовки

Команда телешоу "Вечерний Ургант" на Первом канале написала в своем Instagram о решении снимать последующие выпуски передачи без зрителей в зале.

В сообщении говорится, что участники проекта дорожат здоровьем зрителей, поэтому решили отказаться от массовки при съемках проекта

"Реакция в зале является неотъемлемой частью нашей программы", — указывается в записи на странице шоу.

Команда проекта также пожелала здоровья фанатам шоу.