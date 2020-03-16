Команда телешоу "Вечерний Ургант" на Первом канале написала в своем Instagram о решении снимать последующие выпуски передачи без зрителей в зале.
В сообщении говорится, что участники проекта дорожат здоровьем зрителей, поэтому решили отказаться от массовки при съемках проекта
"Реакция в зале является неотъемлемой частью нашей программы", — указывается в записи на странице шоу.
Команда проекта также пожелала здоровья фанатам шоу.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.