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Юлия Михалкова заявила о пользе коронавируса

Шоу-бизнес

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может научить граждан жить здесь и сейчас, и в этом состоит ее положительное последствие.

Об этом известная актриса и телеведущая Юлия Михалкова написала в соцсети.

Как полагает экс-участница шоу "Уральские пельмени", больше всего остального граждане страшатся неопределенности. Она объясняет это тем, что они разучились жить в настоящем, а живут "там и потом".

Юлия Михалкова также считает, что 2020 год при очевидных отрицательных последствиях, вероятно, будет иметь по крайней мере одно положительное — научит людей жить не памятью о минувшем либо в прекрасном будущем, а в настоящем.

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