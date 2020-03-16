Юлия Михалкова заявила о пользе коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может научить граждан жить здесь и сейчас, и в этом состоит ее положительное последствие.

Об этом известная актриса и телеведущая Юлия Михалкова написала в соцсети.

Как полагает экс-участница шоу "Уральские пельмени", больше всего остального граждане страшатся неопределенности. Она объясняет это тем, что они разучились жить в настоящем, а живут "там и потом".

Юлия Михалкова также считает, что 2020 год при очевидных отрицательных последствиях, вероятно, будет иметь по крайней мере одно положительное — научит людей жить не памятью о минувшем либо в прекрасном будущем, а в настоящем.