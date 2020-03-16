СМИ написали о судьбе квартиры Юлии Началовой

Недавно решилась судьба квартиры российской певицы Юлии Началовой, ныне покойной.

Так, после длительных судебных споров объект перешел во владение к дочери артистки Вере Алдониной, сообщает StarHit.

Напомним, отец Веры — экс-супруг Юлии футболист Евгений Алдонин. После развода Началова передала своему гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову, долю в квартире, которая перешла к певице после расторжения брака (это был подарок Алдонина).

После кончины артистки Фролов пообещал вернуть квартиру Вере. Тогда все переговоры по недвижимости девочки вел ее отец.