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СМИ написали о судьбе квартиры Юлии Началовой

Шоу-бизнес

Недавно решилась судьба квартиры российской певицы Юлии Началовой, ныне покойной.

Так, после длительных судебных споров объект перешел во владение к дочери артистки Вере Алдониной, сообщает StarHit.

Напомним, отец Веры — экс-супруг Юлии футболист Евгений Алдонин. После развода Началова передала своему гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову, долю в квартире, которая перешла к певице после расторжения брака (это был подарок Алдонина).

После кончины артистки Фролов пообещал вернуть квартиру Вере. Тогда все переговоры по недвижимости девочки вел ее отец.

дочь квартира юлия началова
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СМИ написали о судьбе квартиры Юлии Началовой
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