Недавно решилась судьба квартиры российской певицы Юлии Началовой, ныне покойной.
Так, после длительных судебных споров объект перешел во владение к дочери артистки Вере Алдониной, сообщает StarHit.
Напомним, отец Веры — экс-супруг Юлии футболист Евгений Алдонин. После развода Началова передала своему гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову, долю в квартире, которая перешла к певице после расторжения брака (это был подарок Алдонина).
После кончины артистки Фролов пообещал вернуть квартиру Вере. Тогда все переговоры по недвижимости девочки вел ее отец.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.