Известная телеведущая Ксения Собчак дала комментарий по мерам, которые хотят принять власти против коронавируса.
Журналистка не осталась в стороне от обсуждения этой злободневной темы. Так, Ксения Собчак дала комментарий по предложению закрыть в Москве театры и кинотеатры. По мнению телеведущей, эта мера будет бессмысленной, особенно с учетом того, что люди продолжают использовать метрополитен и другие виды общественного транспорта.
"По мне так это все не имеет никакого смысла! Как у нас, так и за рубежом… Пока открыто метро и люди все равно ездят в замкнутых пространствах в тесноте", — пояснила свою позицию Ксения.
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