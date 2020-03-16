Собчак: Все меры против коронавируса бессмысленны

Известная телеведущая Ксения Собчак дала комментарий по мерам, которые хотят принять власти против коронавируса.

Журналистка не осталась в стороне от обсуждения этой злободневной темы. Так, Ксения Собчак дала комментарий по предложению закрыть в Москве театры и кинотеатры. По мнению телеведущей, эта мера будет бессмысленной, особенно с учетом того, что люди продолжают использовать метрополитен и другие виды общественного транспорта.