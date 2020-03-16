Алексей Панин устроил фотосессию в женском купальнике

Известный своей эпатажностью актер Алексей Панин организовал скандальную фотосессию на пляже.

Середина марта в российской столице оказалась очень морозной и снежной. В связи с этим актер фильмов "Звезда" и "В августе 44-го…" решил отдохнуть на пляжах островного государства в Восточной Африке. Так, Алексей снял с себя всю одежду и искупался в Индийском океане. После он лег на песок.

"Маврикий. Счастье, свобода!" — подписал актер неприличный кадр.

После того, как подписчики начали критиковать излишнюю откровенность артиста, он надел на себя женский купальник ярко-красного цвета и сфотографировался в таком виде.