Маргарита Симоньян ожидает четвертого ребенка

Известная журналистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян через четыре месяца после родов забеременела в четвертый раз. Об этом она сама написала в своем Instagram.

Журналистка часто говорила, что ее мечта — большая семья. В прошлом году она стала мамой в третий раз, когда родила дочь Маро. А сегодня Маргарита Симоньян сделала признание, что снова находится в положении.