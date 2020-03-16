Известная журналистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян через четыре месяца после родов забеременела в четвертый раз. Об этом она сама написала в своем Instagram.
Журналистка часто говорила, что ее мечта — большая семья. В прошлом году она стала мамой в третий раз, когда родила дочь Маро. А сегодня Маргарита Симоньян сделала признание, что снова находится в положении.
"Даже не знаю, как об этом сообщать без взрыва хохота, но я вновь беременна.
Это, конечно, очень рано — выходит, я забеременела всего через четыре месяца после прошлых родов, но раз уж так вышло, могу воспринимать это исключительно как благословение", — написала Симоньян.
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