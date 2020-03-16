Муж Заворотнюк поселился у нее в больнице

Фигурист Петр Чернышев перебрался в частную клинику, где проходит лечение его супруга — 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк.

Теперь Петр круглые сутки находится возле жены и помогает ей.

Отмечается, что спортсмен уже завершил сезон ледовых шоу и в настоящее время почти круглые сутки посвящает больной жене. Анастасия, по данным СМИ, продолжает лечиться в одном из медицинских центров Барвихи.

Чернышев практически поселился в медучреждении, он почти не уезжает оттуда. Фигурист только изредка отъезжает по работе и делам. Он лично совершает покупки и привозит для Анастасии разные продукты для повышения иммунитета.