Ольга Куриленко заболела коронавирусом

Ольга Куриленко сообщила своим подписчикам в Instagram, что уже неделю находится на домашнем карантине и чувствует недомогание.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!", — написала актриса.

Напомним, Ольга Куриленко - голливудская актриса российско-украинского происхождения, которая сыграла роль девушки Бонда в фильме "Квант милосердия" (2008).