Ольга Куриленко сообщила своим подписчикам в Instagram, что уже неделю находится на домашнем карантине и чувствует недомогание.
"Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!", — написала актриса.
Напомним, Ольга Куриленко - голливудская актриса российско-украинского происхождения, которая сыграла роль девушки Бонда в фильме "Квант милосердия" (2008).
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.