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Ксения Собчак намерена в эфире Первого канала "оживить" Юлию Началову

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сегодня, 16 марта, в годовщину смерти певицы Юлии Началовой ее намерены "оживить" в программе Ксении Собчак и Александра Гордона "ДокТок".

Как сообщает ФАН, телеведущие посвятят Юлии несколько выпусков своего вечернего шоу на Первом.

Согласно формату программы, в ней будет показана реконструкция событий из жизни Началовой. Роль певицы в ней сыграет Марина Орлова, актриса театра и кино.

Авторы шоу анонсировали, что в "документальном фильме" будут показаны ранее не обнародованные подробности личной жизни погибшей от сепсиса певицы. В частности, о ее отношениях с Евгением Алдониным, отцом единственной дочери Юлии Веры, а также с Александром Фроловым и Дмитрием Ланским.

В программе, как стало известно СМИ, примут участие Таисия и Виктор Началовы.

К слову, Ксения Собчак уже имеет опыт "воскрешения мертвых" — ранее в эфире другого телеканала — ТВ-3 — она уже "общалась с Лениным".

Темы док-ток юлия началова ксения собчак
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Ксения Собчак намерена в эфире Первого канала "оживить" Юлию Началову
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