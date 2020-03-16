Ксения Собчак намерена в эфире Первого канала "оживить" Юлию Началову

Сегодня, 16 марта, в годовщину смерти певицы Юлии Началовой ее намерены "оживить" в программе Ксении Собчак и Александра Гордона "ДокТок".
Как сообщает ФАН, телеведущие посвятят Юлии несколько выпусков своего вечернего шоу на Первом.
Согласно формату программы, в ней будет показана реконструкция событий из жизни Началовой. Роль певицы в ней сыграет Марина Орлова, актриса театра и кино.
Авторы шоу анонсировали, что в "документальном фильме" будут показаны ранее не обнародованные подробности личной жизни погибшей от сепсиса певицы. В частности, о ее отношениях с Евгением Алдониным, отцом единственной дочери Юлии Веры, а также с Александром Фроловым и Дмитрием Ланским.
В программе, как стало известно СМИ, примут участие Таисия и Виктор Началовы.
К слову, Ксения Собчак уже имеет опыт "воскрешения мертвых" — ранее в эфире другого телеканала — ТВ-3 — она уже "общалась с Лениным".
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.