Анастасия Волочкова обрушилась с критикой на журналистку, которая задала ей вопрос о вечеринке с сухим льдом. Недавно балерина опубликовала в своем Instagram видео, на котором было запечатлено шоу в ресторане с использованием сухого льда.
К артистке за комментарием обратилась журналистка радиостанции "Говорит Москва". Волочкова сразу же заявила, что мужчины устраивают ей праздник "реально каждый день".
"С цветами, с подношениями, с сухим льдом, с мокрым. Пишут мне на лепешке мое имя, Анастасия, тмином. А вам, чем ваше имя написано? У вас его нет. Вот в чем разница, понимаете, наша с вами. Она таковой будет оставаться по жизни", - утверждает балерина.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.