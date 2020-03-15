Волочкова оскорбила журналистку за вопрос о сухом льде

Анастасия Волочкова обрушилась с критикой на журналистку, которая задала ей вопрос о вечеринке с сухим льдом. Недавно балерина опубликовала в своем Instagram видео, на котором было запечатлено шоу в ресторане с использованием сухого льда.

К артистке за комментарием обратилась журналистка радиостанции "Говорит Москва". Волочкова сразу же заявила, что мужчины устраивают ей праздник "реально каждый день".