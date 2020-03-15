Леди Гага сообщила своим подписчикам в Instagram, что собирается "пересидеть" пандемию коронавируса на домашнем карантине. Певица утверждает, что в ближайшее время не будет выходить из жилища.
"Я бы очень хотела увидеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но гораздо безопаснее этого не делать, чтобы не никому не заболеть. Поэтому я остаюсь дома со своими собаками. Я люблю тебя, мир, мы все переживем это. Поверь мне, я говорила с Богом - он сказал, что у нас все будет хорошо", - добавил исполнительница.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.