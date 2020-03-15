Леди Гага сообщила своим подписчикам в Instagram, что собирается "пересидеть" пандемию коронавируса на домашнем карантине. Певица утверждает, что в ближайшее время не будет выходить из жилища.

"Я бы очень хотела увидеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но гораздо безопаснее этого не делать, чтобы не никому не заболеть. Поэтому я остаюсь дома со своими собаками. Я люблю тебя, мир, мы все переживем это. Поверь мне, я говорила с Богом - он сказал, что у нас все будет хорошо", - добавил исполнительница.