Имевшая проблемы с зависимостью от наркотиков Дана Борисова рассказала о том, что у Джигана "двойные проблемы". По мнению телеведущей, рэпер зависим не только от наркотиков, но еще и от алкоголя.
"Такое днище. У него уже несколько лет на уме только стриптиз-клубы, дорожки и косячки. Это не прерывалось. Он - наркоман. Это сто процентов. У него многолетняя зависимость. Повлиял, конечно, шоу-бизнес. Женщины доступны, наркотики есть. У него в будущем либо тюрьма, либо больница, либо смерть. Я настаиваю, чтобы он лечился полгода и никак не меньше", - заявил Борисова.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.