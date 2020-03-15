"Он наркоман": Дана Борисова высказалась о Джигане

Имевшая проблемы с зависимостью от наркотиков Дана Борисова рассказала о том, что у Джигана "двойные проблемы". По мнению телеведущей, рэпер зависим не только от наркотиков, но еще и от алкоголя.