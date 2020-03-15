Максим Фадеев впервые решил прокомментировать обвинения в своей адрес от Наргиз. Ранее певица обвинила его в "подлости" и "травле", а затем со скандалом ушла от продюсера.

"Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире", - рассказал Фадеев в эфире НТВ.