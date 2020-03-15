Соседов не оценил новую песню Little Big для "Евровидения"

Сергей Соседов оценил новую композицию группы Little Big, предназначенную для выступления на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020". По его словам, песня соответствует духу "нынешнего формата "Евровидения", однако в ней есть недостатки.

Среди недостатков критик отметил "неярко прописанные голоса и аранжировку". По мнению Соседова, у исполнителей есть шанс исправить это при исполнении песни на конкурсе.