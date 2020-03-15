Сергей Соседов оценил новую композицию группы Little Big, предназначенную для выступления на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020". По его словам, песня соответствует духу "нынешнего формата "Евровидения", однако в ней есть недостатки.
Среди недостатков критик отметил "неярко прописанные голоса и аранжировку". По мнению Соседова, у исполнителей есть шанс исправить это при исполнении песни на конкурсе.
"Успех группы на конкурсе будет зависеть только от самих ребят", - подвел итог критик.
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