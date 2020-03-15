Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram видеозапись, на которой запечатлено шоу с использованием сухого льда в ресторане. Пользователи соцсети сразу набросились на бывшую балерину, вспомнив недавние трагические события на дне рождения блогера Екатерины Диденко.
Напомним, муж Екатерины Диденко бросил в бассейн более 20 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции три человека погибли, включая супруга блогера.
"Кошмар! Опять пропаганда сухого льда! Настя, зачем вы это демонстрируете? Вы правда не понимаете опасность? Неужели Вас жизнь ничему не учит?" - интересуется пользователь nemeckaya.
"Да это просто мерзко на фоне последних событий выставлять такое видео", - утверждается в одном из комментариев.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.