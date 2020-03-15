Подписчики раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом

Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram видеозапись, на которой запечатлено шоу с использованием сухого льда в ресторане. Пользователи соцсети сразу набросились на бывшую балерину, вспомнив недавние трагические события на дне рождения блогера Екатерины Диденко.

Напомним, муж Екатерины Диденко бросил в бассейн более 20 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции три человека погибли, включая супруга блогера.