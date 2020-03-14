"Это был ад": Little Big рассказали, как снимали клип на песню Uno

Недавно российская группа Little Big, которая представит нашу страну на "Евровидении", выпустил клип на песню Uno. Именно с этой композицией музыканты отправятся на международный конкурс в Амстердам.

Солист группы Илья Прусикин рассказал, что участники группы узнали о своем участии в "Евровидении" 2 марта, поэтому снимать ролик пришлось за пять дней. По его словам, песня была написала давно и создавалась "не для конкурса".