Недавно российская группа Little Big, которая представит нашу страну на "Евровидении", выпустил клип на песню Uno. Именно с этой композицией музыканты отправятся на международный конкурс в Амстердам.
Солист группы Илья Прусикин рассказал, что участники группы узнали о своем участии в "Евровидении" 2 марта, поэтому снимать ролик пришлось за пять дней. По его словам, песня была написала давно и создавалась "не для конкурса".
"И нам пришлось попотеть, мы прям были в аду", - подчеркнул Прусикин.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.