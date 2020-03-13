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Адвокат рассказал, что получит Самойлова после развода с Джиганом

Шоу-бизнес

Адвокат Нарек Костанян рассказал, что Оксана Самойлова может получить 50% от совместно нажитого имущества со своим мужем, рэпером Джиганом.

Супруги заключили брак в 2012 году. Разделу при разводе будет подлежать все совместное имущество. Речь идет об автомобилях, квартирах, активах и авторских правах за последние восемь лет. Продолжительность бракоразводного процесса будет зависеть от того, будут ли бывшие муж и жена стремиться сохранить отношения. Если одна сторона будет настаивать на сохранении брака, процесс может идти несколько месяцев.

Сама Оксана Самойлова планирует после развода забрать 4-х детей и лишить супруга родительских прав. Вопрос о том, с кем будут жить дети, решат в суде. Если судебная инстанция признает право воспитания детей за Самойловой, у Джигана будут изымать 50% со всех доходов для их обеспечения. По прогнозу Нарека Костаняна, Самойлова может получать хорошие суммы денег.

Темы развод джиган оксана самойлова
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