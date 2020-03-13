Татьяна Овсиенко удивила поклонников после пластики

Известная певица Татьяна Овсиенко так пристрастилась к омолаживающим процедурам, что фанаты перестали ее узнавать.

Новый стиль звезды 1990-х годов показал продюсер Бари Алибасов, который разместил общую с певицей фотографию на своей странице в соцсети.

"Девочки, все знают, в чем секрет женского счастья?" — спросил он у подписчиков, и добавил, что Татьяна Овсиенко должна им это напомнить.

Без данной подсказки 53-летнюю исполнительницу некогда нашумевшего хита "Женское счастье" подписчики могли не узнать, пишет Рамблер.