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Прилепин резко выразился о Шнурове

Шоу-бизнес

Музыкант Сергей Шнуров является социопатом, а его стихи — нескладухами. Такое заявление сделал писатель Захар Прилепин в эфире YouTube-шоу "Метаметрика".

"Шнуров — обычный социопат", — заявил Прилепин.

Он назвал публикации музыканта в Инстаграм со стихами на злободневные темы провокационными, а сами стихи — нескладухами для необразованных граждан. Эти стихотворения написаны плохо и не енсут в себе никакой глубины, добавил писатель.

критика сергей шнуров захар прилепин
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