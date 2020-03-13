Прилепин резко выразился о Шнурове

Музыкант Сергей Шнуров является социопатом, а его стихи — нескладухами. Такое заявление сделал писатель Захар Прилепин в эфире YouTube-шоу "Метаметрика".

"Шнуров — обычный социопат", — заявил Прилепин.

Он назвал публикации музыканта в Инстаграм со стихами на злободневные темы провокационными, а сами стихи — нескладухами для необразованных граждан. Эти стихотворения написаны плохо и не енсут в себе никакой глубины, добавил писатель.