Находящийся в психбольнице Джиган рассказал о своем здоровье

Известный рэп-исполнитель Джиган (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) выложил в своем микроблоге новый пост, где рассказал своим подписчикам об удовлетворительном состоянии своего здоровья.

Как отметил исполнитель, на территории клиники ему осталось провести только одну ночь.

"Мне уже лучше, поправляюсь! Отвечаю за базар!" — сообщил рэпер на своей странице в микроблоге.

В больницу рэпер попал после того, как в прямом смысле слова пустился во все тяжкие, когда в его семье появился четвертый ребенок. Долгожданный наследник так осчастливил артиста, что тот начал появляться в эфире во вневменяемом состоянии. Так, он просил свою малолетнюю дочь принести ему пива.