Тина Канделаки опубликовала фото с дочерью

Известная телеведущая Тина Канделаки рассказала о своей 20-летней дочери Мелании.

Тина разместила в Сети фото с наследницей. Звезда на нем стоит в обнимку с дочерью.

Генеральный продюсер канала "Матч ТВ" предстает на снимке в романтическом образе. Она надела голубое платье с длинными рукавами. Ее дочь остановила выбор на наряде в стиле total black. Звезда сделала себе естественный макияж, а Мелания — драматический, с "театральными" черными стрелками.

Как написала Тина, ее наследнице всегда нужно было "более трепетное отношение к себе". Канделаки убеждена, что с ребенком следует выстраивать отношения, основанные на взаимном уважении и поддержке.