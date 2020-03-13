Молодая жена Петросяна выложила в Сеть интимный снимок

Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.

Роскошный отдых Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой в Дубае совпал с днем рождения супруги артиста. Татьяна в честь своего 31-летия показала поклонникам снимок, который можно без преувеличения назвать первым откровенным кадром, который она когда-либо демонстрировала в микроблоге.

Не успели поклонники Татьяны налюбоваться ее фото в черном купальнике от дизайнера Натальи Якимчик за 25 тысяч рублей, как молодая супруга Евгения Петросяна поделилась очередным интересным кадром. На снимке девушка лежит на пляже все в том же купальнике, но на этот раз Татьяна решилась показать глубокое декольте.