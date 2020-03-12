Экс-зять Гурченко нашел новую пассию

Бывший зять актрисы Людмилы Гурченко Александр Королев признался, что после кончины супруги Маши у него появилась возлюбленная. Проживает она в том же подъезде, что и он сам.

Напомним, 8 ноября 2017 года в 58-летнем возрасте этот мир покинула Мария Королева, единственная дочь Гурченко. Ее супруг Александр впервые откровенно побеседовал с журналистами, вспомнив жену и рассказав о своей текущей личной жизни.

Как пояснил сам Александр, с новой дамой сердца он сошелся после того, как похоронил супругу. При этом мужчина отметил, что при нахождении в браке "ни в чем таком замечен не был".