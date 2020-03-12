Певица Лолита выйдет замуж в шестой раз

Расставание 56-летней популярной исполнительницы Лолиты Милявской с молодым супругом Дмитрием Ивановым пошло ей на пользу по всем направлениям.

Так, Лолита похорошела, существенно улучшила свое материальное положение и вновь собралась выйти замуж.

Отмечается, что певице удалось заработать на непростой ситуации в своей личной жизни. Известный концертный директор Сергей Лавров рассказал, что Лолита хорошо обогатилась на скандальном бракоразводном процессе.

Следует заметить, что карьера Милявской при семейной жизни переживала спад. Спрос на ее выступления оставался относительно невысоким. Лолите с трудом удавалось собирать залы. Теперь же, как отметил эксперт, певица с легкостью может собрать стадион.