Полине Гагариной пришлось прокатиться в метро

Певица Полина Гагарина была вынуждена проехаться в столичном метро.

Казалось бы, появление исполнительницы в общественном транспорте должно было вызвать недоумение и повышенный интерес. Но, как оказалось, никто ее даже не узнал.

"Да я бы и сама себя не узнала. Метро — вещь! Успеваю добраться на работу!" — написала Полина у себя в микроблоге.

Также она разместила снимок, где ее не узнают даже самые преданные поклонники. Гагарина там в платке и крупных очках в темной оправе.