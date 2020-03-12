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Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Шоу-бизнес

74-летний юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова отправились в долгожданное путешествие в ОАЭ, откуда уже поделились фотоснимками.

Отмечается, что супруги в последнее время много гастролировали, но сейчас у них выдалось несколько дней между выступлениями. Они отдыхают в Дубае, наслаждаясь местной красотой.

Пара поделилась с поклонниками красочными фотографиями и видео из солнечного Дубая. Юморист и его молодая супруга живут в одном из самых дорогостоящих отелей на острове Палм-Джумейра. Их номер сделан таким образом, что спальня отделяется от гостевой зоны и формирует дополнительное пространство. С балкона виден Персидский залив. Татьяна поделилась видеороликом, где показала гигантскую кровать размера "king-size", которая была обсыпана лепестками роз.

жена отдых евгений петросян
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