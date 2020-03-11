Народный артист России Валерий Леонтьев отменил назначенный на 8 марта концерт в городе Подольск из-за резкого ухудшения состояния здоровья.
Артист написал в своем Instagram, что сорвал спину и в течение нескольких дней ему предстоит провести в постели.
Концертный директор исполнителя Борис Чигирев в комментарии "5 каналу" уверил, что со здоровьем у 70-летнего Валерия "все хорошо".
"Просто ему сделали операцию на спину в январе. У него было обострение, я даже не могу сказать, как это звучит на профессиональном медицинском языке. Что-то вроде радикулита случилось. Это временно. Сейчас уже все в порядке", — сообщил Чигирев.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.