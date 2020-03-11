Валерий Леонтьев отменил концерт из-за плохого самочувствия

Народный артист России Валерий Леонтьев отменил назначенный на 8 марта концерт в городе Подольск из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Артист написал в своем Instagram, что сорвал спину и в течение нескольких дней ему предстоит провести в постели.

Концертный директор исполнителя Борис Чигирев в комментарии "5 каналу" уверил, что со здоровьем у 70-летнего Валерия "все хорошо".