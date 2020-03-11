Обвиненный в секс-домогательствах продюсер Вайнштейн получил 23 года

Сторона обвинения просила о том, чтобы суд приговорил продюсера к "максимальному или близкому к максимальному" сроку тюрьмы.

Как передает "Рамблер", по двум пунктам обвинения ему в общей сложности могло грозить до 29 лет заключения.

Жюри присяжных признало Харви Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения из пяти. Речь идет об изнасиловании в 2013 году и о принуждении к оральному интимному контакту в 2006 году.

В трех инцидентах изнасилования суд не признал его виноватым.