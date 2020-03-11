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Поклонники поразились внешнему виду Любови Успенской

Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская продолжает работать над изменениями в своей внешности. Накануне исполнительница, отработав выступление в Нижнем Новгороде, устроила торжественный ужин с друзьями.

Приглашенных певица встречала в домашнем наряде и с собранными волосами.

В таком виде Успенскую узнать было достаточно трудно. Кроме того, что певица украсила голову крупным аксессуаром с бантом, она, похоже, перед приходом друзей посетила один из местных салонов красоты.

От поклонников не скрылся факт, что губы звезды стали еще более крупными. Эти изменения очень не понравились фанатам певицы, и они оставили массу негативных комментариев по этому поводу.

 

фото концерт внешность любовь успенская
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