Поклонники поразились внешнему виду Любови Успенской

Певица Любовь Успенская продолжает работать над изменениями в своей внешности. Накануне исполнительница, отработав выступление в Нижнем Новгороде, устроила торжественный ужин с друзьями.

Приглашенных певица встречала в домашнем наряде и с собранными волосами.

В таком виде Успенскую узнать было достаточно трудно. Кроме того, что певица украсила голову крупным аксессуаром с бантом, она, похоже, перед приходом друзей посетила один из местных салонов красоты.

От поклонников не скрылся факт, что губы звезды стали еще более крупными. Эти изменения очень не понравились фанатам певицы, и они оставили массу негативных комментариев по этому поводу.