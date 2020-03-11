Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своих денежных потерях из-за падения курса рубля.

"Граждане, которые стремятся зарабатывать и сохранять деньги в рублях, в один момент лишаются средств. Почему? Из-за того, что мы все связаны с зарубежным производством. Все, что мы используем, — иностранное. Гитары, клавиши, барабаны, аппаратура… Конечно, весьма неприятно — за один день лишиться крупной суммы. И у меня есть потери. Около шести миллионов рублей точно потерял", — пояснил Иосиф Пригожин Телепрограмме. Продюсер также добавил, что для того, чтобы такого рода ситуации в перспективе не возникали, в России следует развивать собственное производство.

"Вот в СССР мы ездили на отечественных автомобилях, и почти все остальное было свое", — напомнил Иосиф.