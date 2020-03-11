Отец Юлии Началовой раскрыл детали последней беседы с ее лечащим врачом

Недавно отец ныне покойной певицы Юлии Началовой выпустил книгу о своей дочери.

В издании он раскрыл некоторые подробности из жизни исполнительницы и поделился информацией о последних днях ее пребывания на земле. Так, Виктор Началов пояснил, что они с женой приехали в клинику, где лежала их дочь.

Лечащий врач вышел к ним и сказал, что организм 38-летней певицы переживает новую волну заражения. Родителей Юлии доктор попросил поехать домой и отдохнуть.

Это стало последним днем когда отец и мать видели Юлию Началову живой, написал Виктор Началов.

Напомним, певица скончалась 16 марта прошлого года, а ухудшение состояния ее здоровья вызвала гангрена, развившаяся от травмы ноги.