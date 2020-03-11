В последнее время известная телеведущая, 34-летняя Ольга Бузова, активно ведет соцсети.
На днях на своей странице в Instagram она разместила фотоснимок в купальнике — почти таком же, как у балерины Анастасии Волочковой, при этом едва прикрыла тело полотенцем.
На снимке телеведущая позирует лежа возле камина в бане.
В подписи к кадру Ольга Бузова отметила:
"кто сегодня парится, тот не старится".
Также она выразила удовольствие от такого вида отдыха одним словом "Кайф". За непродолжительный период времени публикация смогла собрать свыше 270 тысяч лайков и большое число комментариев. Фанаты не упустили возможности сказать множество комплиментов звезде и пожелать ей хорошего отдыха.
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