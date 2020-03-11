Бузова показала фанатам свои фото из бани

В последнее время известная телеведущая, 34-летняя Ольга Бузова, активно ведет соцсети.

На днях на своей странице в Instagram она разместила фотоснимок в купальнике — почти таком же, как у балерины Анастасии Волочковой, при этом едва прикрыла тело полотенцем.

На снимке телеведущая позирует лежа возле камина в бане.

В подписи к кадру Ольга Бузова отметила:

"кто сегодня парится, тот не старится".

Также она выразила удовольствие от такого вида отдыха одним словом "Кайф". За непродолжительный период времени публикация смогла собрать свыше 270 тысяч лайков и большое число комментариев. Фанаты не упустили возможности сказать множество комплиментов звезде и пожелать ей хорошего отдыха.