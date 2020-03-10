Джиган сильно избил Самойлову и отправился в наркоклинику

Ранее стало известно, что музыкант Джиган отправился в наркоклинику сразу после того, как его жена Оксана Самойлова родила ему четвертого ребенка. Стали известны подробности происходящего в семье рэпера.

Оказывается, в лечебницу исполнителя отправила сама жена, поскольку накануне он не только злоупотреблял наркотиками и изменял ей, но и сильно ее избил.

Поэтому Самойлова перестала выходить на связь с подписчиками и уже несколько дней не делает новые публикации.