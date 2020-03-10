Собчак поддержала рубль растяжкой

Известная телеведущая Ксения Собчак, чтобы поддержать курс рубля, опубликовала фотоснимок, где она на Мальдивах высоко задирает ногу.

Фото появилось в Instagram-аккаунте знаменитости. Собчак в легком костюме голубого цвета от российского дизайнера Андрея Артемова лежит на пирсе рядом с морем. Но главный смысл заключается в необычной позе Ксении.

"Подниму хоть ногу вверх, раз рубль снова падает, а я не перестаю удивляться, что это еще кого-то может удивлять", — написала она.

Подписчики в комментариях раскритиковали телеведущую за то, что она позволяет себе иронизировать во время сложной ситуации в экономике, отдыхая при этом на Мальдивах.