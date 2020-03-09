Степаненко впервые пошутила на сцене о разводе с Петросяном

На своем концерте артистка заявила, что она в разводе, потому что ее "бывший муж был груб".

"Дорогой, поругай меня, я поела после шести". А он говорит: "Гори со стыда, чудовище жирное!" — сообщила Елена Степаненко.

Также артистка отметила, что причина развода — измена супруга.

Напомним, что о разводе артистов Елены Степаненко и Евгения Петросян стало известно в конце 2018 года. Их брак продлился 33 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Степаненко раскрыла секрет похудения на 42 килограмма.