Вячеслав Мясников, участник юмористического шоу "Уральские пельмени" рассказал об уходе Юлии Михалковой из проекта. В декабре 2018 года девушка объявила о распаде команды, а позже перешла в другую передачу.

"Она действительно ушла. Наверное, я предполагаю, что нужно строить личную жизнь. Тут, видимо, не те мужики, которые нужны Юле, и тем более они все женаты уже давным-давно. И все старые уже. Самому старому 84 у нас, самому молодому - 72, это я", - пошутил Мясников в интервью "7 дней".