Невестка Орбакайте вместе с мужем отметила сразу два праздника

Невестка Кристины Орбакайте Алёна Краснова в честь 8 марта устроила вечеринку, так как в этот день она всегда отмечает два праздника — день рождения и Международный женский день.

Несколько позже Краснова выложила снимки с мероприятия и поблагодарила своего мужа за поздравление. Через несколько месяцев Никита Пресняков и Алёна Краснова отметят 3 года совместной жизни, они поженились летом 2017 года.

На празднике по случают дня рождения и 8 марта присутствовали Пресняков и близкие друзья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сын Кристины Орбакайте стал продавцом.