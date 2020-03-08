Успенская рассказала, зачем разорвала контакты с дочерью после ссоры

Любовь Успенская раскрыла детали своей недавней ссоры с дочерью. По ее словам, она полностью разорвала контакты с дочерью и больше не общается с ней. Певица утверждает, что вынуждена была пойти на такой шаг, чтобы проучить и воспитать дочь.

"Отношения у нас сейчас никакие, все контакты с дочерью я полностью обрубила. И, надеюсь, это поможет", - пояснила Успенская.