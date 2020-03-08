Жена Стаса Костюшкина Юлия недавно получила анонимные сообщения, в котором рассказывалось о том, что ее супруг ей изменияет и регулярно общается с любовницей по СМС. Примечательно, что аноним не смог предоставить никаких доказательств в защиту своих слов.
"У тебя проблемы с башкой, раз заняться нечем, пока дядя стасик пишет любовные смс молодой любовнице", - написал таинственный поборник справедливости.
"Ооо, ну наконец-то! А вы что не знали? У меня муж гей. придумайте что-нибудь поинтереснее:)", - с юмором ответила жена Костюшкина.
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