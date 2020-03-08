"Мой муж - гей": жена Костюшкина прокомментировала измены мужа

Жена Стаса Костюшкина Юлия недавно получила анонимные сообщения, в котором рассказывалось о том, что ее супруг ей изменияет и регулярно общается с любовницей по СМС. Примечательно, что аноним не смог предоставить никаких доказательств в защиту своих слов.